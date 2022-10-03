Yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit

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Lüleburgaz'da gece saatlerinde D-100 kara yolunun 2'nci kilometresinde A.A.'nın kullandığı 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M., yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kaza üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine K.S.'nin kullandığı 39 SK 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Cerit, Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cerit, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
'BABA BENİ YALNIZ BIRAKMA'
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cerit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.