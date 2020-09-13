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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Yol çalışması sırasında ortaya çıktı! Kayaları delmişler...

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VAN'ın Erciş ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında, yapılan kazıda Urartu dönemine ait 3 bin yıllık 2 kaya mezarı bulundu. Urartular döneminde Erciş'in önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten sanat tarihçisi Evren Bingöl, "Urartular döneminde önemli kişiler hayatını kaybettiğinde bu kayalar delinir ve bu kayaların içine defnedilirdi" dedi.

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  • Vanda yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
  • Vanda yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
  • Vanda yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
  • Vanda yol çalışmasında Urartular dönemine ait 2 kaya mezarı bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erciş-Adilcevaz yolunun 20'nci kilometresinde karayolları ekiplerince yol genişletme çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında yapılan kazılardan birinde yolda 2 kaya mezarı bulundu. İş makineleriyle yapılan yol genişletme çalışmalarında birer kilometre arayla bulunan kaya mezarların incelenmesi için Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü'ne haber verildi. Yapılan incelemede mezarların tünel görünümlü olduğu ve Urartular dönemine ait olduğu belirlenirken, 3 bin yıllık oldukları da saptandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezun olan sanat tarihçisi Evren Bingöl, Urartular döneminde Erciş ilçesinin önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirtti. Bingöl, şunları söyledi: 

"3 bin yıllık geçmişi olan Urartuların, bölgedeki hakimiyet sahalarında birçok kaya mezarı mevcut. Kaya mezarları, Urartular döneminde önemli şahsiyetler hayatını kaybettiklerinde bu kayalar delinir ve bu önemli şahsiyetler bu kayaların içine defnedilirdi. Adilcevaz-Erciş yol çalışması sırasında bulunan tünelin kaya mezarı olması çok yüksek. Bizler de bu konuda Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar da gelip bu alanda çalışmalarını yapacaklar."

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