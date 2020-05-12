Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına otomobili ile yardım etti

Kartal Mimar Sinan Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir genç, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir vatandaş durumu fark etti. Sürücü, aracının bagajına genci oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı.



Sürücü atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar trafikte seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.