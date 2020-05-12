MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına otomobili ile yardım etti
GeriGündem Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına otomobili ile yardım etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:29, Son Güncelleme:

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcısına otomobili ile yardım etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul, Kartal’da atık kağıt yüklü arabasıyla yokuşu çıkamayan gence bir vatandaş otomobiliyle yardım etti.

Kartal Mimar Sinan Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir genç, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir vatandaş durumu fark etti. Sürücü, aracının bagajına genci oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı.

Sürücü atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar trafikte seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle