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Yokuştan kayan yol silindiri çok sayıda araca çarptı

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#Ankara#Silindir#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 16:42

Ankara'nın Mamak ilçesinde yokuş aşağı kayan yol silindiri, 7 araca çarparak durdu. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi 1780'inci Sokak'ta meydana geldi. Asfalt serim çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol silindiri, operatörün kontrolünden çıkıp kaymaya başladı.

Yokuştan kayan yol silindiri çok sayıda araca çarptı

Yokuş aşağı sürüklenen silindir, 5 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 kamyonete çarparak durdu. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Yokuştan kayan yol silindiri çok sayıda araca çarptı

Mahalle sakinlerinden Nurettin Aydın (62), "Silindir aşağıdan yukarıya doğru giderken yol verdim. Arabamı içeri çektim, geri geri çıkarken silindiri gördüm.

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Yokuştan kayan yol silindiri çok sayıda araca çarptı

Silindir dönüş yapıyor sandım; ama o anda demek ki kaymış. Sağa sola kaçamadım, aracımı ekmek bayisinin oraya çektim. Koşarak geri geldim, silindir bütün arabalara vurarak, döne döne aşağı indi" dedi. 

Yokuştan kayan yol silindiri çok sayıda araca çarptı

Yokuştan kayan yol silindiri çok sayıda araca çarptı

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#Ankara#Silindir#Kaza

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