Yokuş Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Yokuşun Zıt Anlamlısı

Herhangi bir kelimenin zıt anlamı aslında o kelimenin mana bakımından tam tersi durumu ifade etmesidir. Yokuş sözcüğünün zıt anlamlısı olan kelime ise "iniş" sözcüğüdür. İşte yokuş ve iniş kelimeleri birbirinin tam zıddı kelimelerdir.

Yokuş Zıt Anlamlısı

Yokuşun zıddı olan sözcüğü öğrenmeden önce yokuş sözcüğünün ne manaya geldiğini bilmek fikir yürütmek açısında daha faydalı olmaktadır. Yokuş, yukarı gittikçe yükselen eğimli yol veya yer manasına gelmektedir.

Yokuş sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde kesin olmamakla birlikte “yok” eyleminden “ış” ekiyle türetilmiş olduğu söylenmektedir. TDK resmi sitesinde yokuş kelimesini açıklarken bu kelimenin zıddını iniş sözcüğü olarak belirtmiştir. Aynı şekilde iniş sözcüğünü ise yukarıdan aşağı doğru gittikçe eğimi azalan yol, yer şeklinde açıklamıştır.