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Yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü

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#İETT#İstanbul#Beykoz
Yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 14:02

Beykoz'da sürücüsünün park halinde bıraktığı İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak bir evin bahçesine düştü. Kazada kimse yara almazken otobüs saatler süren çalışmanın ardından olay yerinden kaldırıldı.

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Kaza, Beykoz Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak'ta sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 136B hat numaralı, 34 HO 3490 plakalı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü sefere başlamadan önce şoförü tarafından bir süreliğine park halinde bırakıldı. Şoförün otobüsten ayrılmasının ardından İETT otobüsü yokuş aşağı kaymaya başladı.

Yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü

Kayan otobüs sokak üzerinde bulunan bir evin duvarına çarptıktan sonra yine sokak üzerinde bulunan evin bahçesine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Otobüs olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

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Yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü

“ÇÖP ATMAYA GİTSEK VEYA BAŞKASI OLSA BÜYÜK KAZA OLURDU”

Esnaf Engin Çıtlak, “Otobüs sabit halinde dururken şoförü el frenini mi çekmedi ne yaptı bilmiyorum durduğu yerden çöp konteynerine vurdu ve aşağı devam etti. Çöp atmaya gitsek veya başkası olsa büyük bir kaza olurdu” dedi.

Yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü

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#İETT#İstanbul#Beykoz

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