Yokuş aşağı kayan çöp konteyneri araçlara zarar verdi

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Olay, Sarıyer Emirgan’da önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer Belediyesine ait çöp konteyneri yokuş aşağı kaymaya başladı. Konteyner, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Araçlarda hasar meydana geldi. O esnada durumu gören vatandaşlar konteyneri durdurmak için kovalamaya başladı. Ancak vatandaşlar, yokuş aşağı hızla kayan konteyneri yakalayamadı.

“KONTEYNER O VİRAJI NASIL ALDI BİZ HAYRET ETTİK”

"Yokuştan süratli gelen konteyner için bir kadın ya da çocuğa çarpsa kesin öldürürdü" diyen muhtar azası Cemal Bıyık, “Ben burada çalışıyordum. Kalfam gördü bana haber verdi. Baktığımda konteyner süratli bir şekilde yokuş aşağı gidiyordu. Burada büyük bir hata var. Bu hata çöpçülerin mi bilmiyorum. Şimdiye kadar burada böyle bir şey olmadı. Bana göre konteyneri yerine tam oturtmadılar çünkü şimdiye kadar yerinden hiç hareket etmedi. Konteyner o virajı nasıl aldı ve bu yoldan süratle nasıl geçti biz hayret ettik. İyi ki bir kadına ya da çocuğa vurmadı. Yüz yüzde ölürdü. Burası bayır buraya çöp konteyneri durmaz. Ama onun özel yeri olur oradan kaymaz. Bence çöpçülerin konteyneri yanlış yere koymasından dolayı bu olay yaşandı. Çöpçüler çöpü boşalttıktan sonra konteyneri yerine gelişine bırakmışlardır ve kaymıştır oradan” diye konuştu.

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“KONTEYNER YOL KENARINDAKİ ARAÇLARA ÇARPTI”

Konteynerin yol kenarındaki araçlara zarar verdiğini söyleyen Halil Murat, “Konteyner yukarıdan aşağıya doğru indi. Yol kenarındaki araçlara çarptı. Araçlarda hasar oluştu. Yukarı da araçlara çarptığını duydum. Konteyner büyük ihtimal arızalıdır. Büyük ihtimal eski bir konteyner. Aracı hasar gören Tarık Bey, Sarıyer Belediyesine haber verdi. Ardından polis gelip tutanak tuttu” dedi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Konteynerin yokuş aşağı kayarken araçlara çarptığı anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin araçlara çarparak yokuştan kaydığı, bir kişinin de yakalamaya çalıştığı görülüyor.