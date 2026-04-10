YÖK’ten yurtdışında eğitim alacaklara ‘Diploma fabrikası’ uyarısı

YURTDIŞINDA eğitim almayı planlayan öğrencilere yönelik bir açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mağduriyet yaşanmaması için tercih edilecek üniversitelerin tanınırlık durumunun eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. YÖK tarafından yapılan açıklamada, adayların tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden “Okul Tanıma Belgesi Sorgulama” hizmeti aracılığıyla öğrenebilecekleri belirtildi. Kurum bilgisine e-Devlet üzerinden ulaşılamaması halinde ise “Okul Tanıma Dilekçesi” doldurularak Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapılabiliyor.

REKLAMLARA İTİBAR ETMEYİN

Diğer yandan bazı ülkelerde resmi statüsü bulunmayan ya da kamuoyunda “diploma fabrikası” olarak bilinen kurumların çeşitli reklam ve yönlendirmelerle öğrenci çekmeye çalıştığına dikkat çekilerek bu tür kurumlardan alınan diplomaların Türkiye’de geçerliliğinin bulunmadığı ve denklik verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Son dönemde dijital platformlar, sosyal medya ve bazı danışmanlık şirketleri aracılığıyla “YÖK onaylı”, “denklik garantili”, “devlet onaylı üniversite”, “yüzde 100 denklik”, “sınavsız denklik” gibi gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılabildiği ve bu tür beyanlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

YÖK açıklamasına göre; herhangi bir üniversite veya program için önceden “denklik garantisi” verilmesi söz konusu değil. Tanınan kurumlardan mezun olanların denklik başvuruları, mezuniyet sonrasında bireysel başvuru kapsamında sunulan belgeler üzerinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor. Ayrıca YÖK’ün Ankara dışında karar almaya yetkili herhangi bir şubesi ya da bağlı danışmanlık kuruluşu bulunmuyor. Bu nedenle aracı kişi veya kurumlar tarafından sunulan “işlem yapılacağı, sürecin hızlandırılacağı ya da olumlu sonuçlandırılacağı” yönündeki beyanlar da gerçeği yansıtmıyor.

‘TANIMA’ AYRI ‘DENKLİK’ AYRI

Açıklamada, “tanıma” ve “denklik” kavramlarının sıklıkla karıştırıldığına işaret edildi. Buna göre; tanıma yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Denklik ise alınan diplomanın Türkiye’deki ilgili dereceye eşdeğer sayılması durumunda, mezuniyet sonrasında yapılan değerlendirme olarak tanımlanıyor. Tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar için denklik verilmesinin mümkün olmadığı hatırlatılan açıklamada; yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi ve tercih edilecek üniversitelerin tanınırlık durumunun eğitime başlamadan önce teyit edilmesi gerektiği vurgulandı.