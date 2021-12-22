YÖK'ten yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin uygulamada değişiklik

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YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun yurt dışından öğrenci kabulü ile ilgili aldığı, 23 Haziran 2021 tarihli kararında değişikliğe gidildi. Buna göre, Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki karar iptal edilirken, yerine Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) yapılmasına karar verildi.

ÖSYM tarafından yapılacak TR-YÖS'ün ilki, Ocak 2023’te gerçekleştirilecek. TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek. Söz konusu sınav, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.