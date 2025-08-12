×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YÖK'ten "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#YÖKSİS#Sızıntı
YÖKten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 16:26

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), düzenli yapılan kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde (YÖKSİS) herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Başkanlıktan, "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS'te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir."

Veri merkezinin ve sistemlerin her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YÖK#YÖKSİS#Sızıntı

BAKMADAN GEÇME!