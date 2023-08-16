YÖK’ten yabancı öğrenci açılımı

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Yükseköğeritim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan dijital uygulama ile Türkiye’de öğrenim görecek uluslararası öğrencilere ait işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor. Buna göre öğrenci bilgileri ilgili kurumlar tarafından anında doğrulanabilecek. YÖK’ün konuya ilişkin üniversitelere gönderdiği yazıda, YÖK ile Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı arasında görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmelerde, uluslararası öğrencilere gerek kabul mektubu verilmesindegerekse bu öğrencilerin vize kayıt, ikamet gibi işlemlerinin yapılmasında dijital imkânlardan daha fazla yararlanılması kararlaştırıldı.

KABUL MEKTUPLARI YÖKSİS’E

Uluslararası öğrenciler için düzenlenecek olan kabul mektupları, ilgili kurumların doğrulayabilmeleri için Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) iletilecek. YÖKSİS tarafından verilecek ‘Kabul Mektup Numarası’ kaydı, düzenlenecek kabul belgesinde yer alacak. Sürecin takip edilebilmesi amacıyla yapılan tüm işlemler ile işlemi gerçekleştiren kişilere ait kayıtlar, üniversite sistemlerinde saklanacak. YÖKSİS’te kayıtlı bilgilerin güncellenmesi için uygulama kılavuzu da hazırlandı.