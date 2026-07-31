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YÖK'ten vakıf üniversitelerine öğrenim ücreti uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Üniversite Ücretleri#Yükseköğretim Kurulu
YÖKten vakıf üniversitelerine öğrenim ücreti uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 21:20

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25'i geçemeyeceğine ilişkin vakıf üniversitelerine uyarıda bulunuldu.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın imzasıyla tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, bu kurumların 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının, yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği anımsatıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımıza ulaşan çok sayıdaki CİMER ihbarlarında, söz konusu Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar kapsamında işlem tesis edilmediği, belirlenen oranın üzerinde ücret artışı yapıldığı, öğrenim ücretlerinin resmi internet sayfasında yayımlanmadığı şikayetlerine yer verilmektedir. İlgi yazıda bildirilen Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar çerçevesinde ivedi işlem tesis edilmesi ve öğrenci mağduriyetlerine yol açılmaması hususunda gereğini önemle rica ederim."

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"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vakıf yükseköğretim kurumlarımızda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için hazırlık ve 1. sınıf dışındaki kademelerde öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırmıştık." ifadesini kullandı.

Oranın üzerinde artış yapıldığı ve öğrenim ücretlerinin resmi internet sayfalarında ilan edilmediğine ilişkin Başkanlığa çok sayıda şikayet ulaştığını belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yeniden yazı göndererek belirlediğimiz usul ve esaslara eksiksiz uyulmasını, ücret artışlarının yüzde 25'i aşmamasını ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini istedik. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

 

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#YÖK#Üniversite Ücretleri#Yükseköğretim Kurulu

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