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YÖK’ten ‘sahte diploma’ uyarısı

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#YÖK#Sahte Diploma#Yükseköğretim Bilgi Sistemi
YÖK’ten ‘sahte diploma’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

YÖK, “Sosyal medyadan Türkiye’deki birçok farklı üniversiteye ait sahte diploma satışı yapılıyor” haberleri üzerine üniversitelere yazı göndererek tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) acilen aktarılmasını istedi.

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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu’ndan (YÖK) üniversitelere, “Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber” konulu bir yazı gönderildi. Yazıda, son günlerde yazılı basın yayın kuruluşlarında “Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye’deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor” şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

E-DEVLET’TEN TEYİT

Yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS’e aktarılan öğrenci bilgileri kullanılarak e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulduğu hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi: ‘e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama’ kısmına giriş yaparak kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırarak bu belgeyi beyan edecekleri kamu kurumu veya özel şirkete verebiliyor. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara var. Diploma ile ibraz edilecek bu belgeyi alan kişiler istedikleri takdirde barkod numarasını kullanarak yine e-Devlet kapısı üzerindeki ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama’ bölümünden belgenin doğrulamasını yapabilir. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması ile diplomanın doğruluğu teyit edilebilir.”

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ACİLEN TAMAMLAYIN

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS’e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama” yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu belirtilen yazıda, bu sebeple tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS’e aktarılmasının ivedilikle tamamlanması istendi.

 

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#YÖK#Sahte Diploma#Yükseköğretim Bilgi Sistemi

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