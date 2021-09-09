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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması: Yeniden başlatılacak

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YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması: Yeniden başlatılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır."

Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı
Öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı

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