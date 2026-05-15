YÖK'ten öğrenim ücretlerine yönelik iddialara ilişkin açıklama

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 22:01

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine "yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması" yönünde talimat verildiği iddialarını yalanladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın organlarında yer alan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir.

YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır. 19 Aralık 2025 tarihli yasal düzenleme sonrasında ise yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir."

 

