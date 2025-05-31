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YÖK'ten 'döner sermaye' açıklaması

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#Yükseköğretim Kurulu#YÖK#Döner Sermaye
YÖKten döner sermaye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 17:07

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde gündeme gelen rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlenmektedir. Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay'ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır" ifadelerine yer verildi.

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#Yükseköğretim Kurulu#YÖK#Döner Sermaye

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