YÖK'ten 'Aylin Sözer' için başsağlığı mesajı

YÖK'ün Twitter hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, "Hunharca işlenen bir cinayet sonucu öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in vefatı herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite yönetimi ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.