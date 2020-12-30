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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 30.12.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

YÖK'ten 'Aylin Sözer' için başsağlığı mesajı

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YÖK'ten 'Aylin Sözer' için başsağlığı mesajı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da evinde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için başsağlığı mesajı yayınladı.

YÖK'ün Twitter hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, "Hunharca işlenen bir cinayet sonucu öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in vefatı herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite yönetimi ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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