Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)-
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YÖK'ten 'Aylin Sözer' için başsağlığı mesajı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da evinde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için başsağlığı mesajı yayınladı.
YÖK'ün Twitter hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, "Hunharca işlenen bir cinayet sonucu öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in vefatı herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite yönetimi ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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