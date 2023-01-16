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 YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme

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#YÖK#50/D#Düzenleme
YÖK’ten 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 20:49

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), “50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenleme, Cumhurbaşkanlığında görüşülmüş ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırılmıştır” açıklamasını yaptı.

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Yükseköğretim kurumundan yapılan yazılı açıklamada, “Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenleme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı'nda görüşülmüş ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın “Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro Sorunu Çözüme Kavuşuyor” başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi, ilgili kanuni düzenleme 2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirlerine arz edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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#YÖK#50/D#Düzenleme

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