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YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Güncelleme Tarihi:

#YÖK#Ücret Artışı#Vakıf Üniversiteleri
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM kurulu (YÖK) öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumunun incelemeye alındığını açıkladı.

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Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ulaşan ihbar ve şikâyetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

YÜZDE 25 KURALI

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine dayanılarak yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kurallar belirlenmişti. Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz tarihli kararıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25’i geçmemesi kararlaştırılmıştı.

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YÖK’E ŞİKÂYETLER GELMİŞTİ

Son dönemde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ulaşan ihbar ve şikâyetlerde, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen artış sınırına uymadığı belirtilmişti.

 

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#YÖK#Ücret Artışı#Vakıf Üniversiteleri

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