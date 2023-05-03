‘Yoksul ailedeki her kadına maaş’

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ağrı ve Van’da Millet Buluşması’nda vatandaşlara hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı etkinlikte Kılıçdaroğlu, konuşmasına “Hiç meraklanmayın hak, hukuk ve adaleti ne pahasına olursa olsun getireceğim. Bu ülkeye huzuru, bereketi getireceğim, kucaklaşmayı getireceğim" diyerek başladı. Kılıçdaroğlu, gençliğinin Ağrı Patnos’ta geçtiğini ifade ederek rahmetli babasının, torununa görkemli Süphan Dağı’nın ismini verdiğini, Süphan’ın da İzmir’de çalıştığını anlattı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİM

“Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidarlar, Ağrı gibi bir kentin hâlâ kanalizasyonu yoksa, suları doğru düzgün akmıyorsa bir sorun var demektir. Yuh çekmeyin, sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bunlardan birisi kalktı dedi ki; ‘İktidar değişirse sözde darbe olurmuş. Darbeyi siz yapıyorsunuz. Yargıda adalet yok. Sadece mahkeme salonlarında olmaz adalet. Bir çocuk aç ise, o ülkede adaletsizlik var demektir. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim.

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SOSYAL YARDIMLARI NİYE KESEYİM

Diyorlar ki, ‘Bunlar sosyal yardımları kesecekler.’ Niye keseyim? Bir çocuk açsa, 85 milyon açtır. Bir evin elektrikleri kesilmişse 85 milyonun elektriği kesik demektir. Benim anlayışım budur. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzur, bereketin olduğu Türkiye istiyoruz. Hanımlar size de sözüm var. Aile destekleri sigortasını getireceğim. Geliri olmayan, geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelerde kadınlar için bankada hesap açacağım.

BANKA HESABINA YATACAK

Sosyal hizmet uzmanı gelecek, eviniz kirada mı, kaç çocuğunuz var, engelli, yaşlı var mı, yaşlı bakımı var mı? İnceledikten sonra bütün ekonomik durumunuzu raporlayacak, bu aileye bu kadar para ödenmesi lazım. Dolayısıyla banka hesabına bu para yatacak. Size altın hesabı da açacağım. Sözüm söz. Her çocuk arkadaşlarıyla güle oynaya okula gidecek, beslenme çantası olmayacak. Suyunu, sütünü içecek, arkadaşlarıyla yemeğini yiyecek, tok bir şekilde evine gidecek. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek.

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KAYYUM UYGULAMASINI BİTİRECEĞİM

Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim. (Van Belediyesi’nde) Belediyeden atılan 306 kardeşimiz var, tamamını görevlerine iade edeceğiz. KHK’lıları da çözeceğim.”

85 MİLYONA HİZMET EDECEĞİM

Kılıçdaroğlu, Ağrılılara “Değişimi yapmak istiyor musunuz? Türkiye’ye hakkı, hukuku, adaleti getirmeye hazır mısınız? Devletin dini adalettir. Adaleti getirmeye hazır mısınız? Benim de size sözüm olsun; sizin için çalışacağım, hiçbir ayrım yapmadan çalışacağım. 85 milyona hizmet edeceğim. Ayrılık gayrılık olmayacak. Herkesin kimliğine herkes saygı duyacak. Herkesin kimliği kendi şerefi ve onurudur” diye seslendi.

‘SIĞINMACI SORUNUMUZ BİR KAYNAK SORUNU’

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Twitter hesabından “Sığınmacılar, kaçaklar” başlığıyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Sığınmacı konusu, asla ama asla ırkçı bir zemine taşınmayacak. Bizim sığınmacı sorunumuz, temelde bir kaynak sorunu. Bütün analizler gösteriyor ki, önlem almazsak Fırat ve Dicle önümüzdeki 20 yıl içinde kuruma riski ile karşı karşıya kalacak. Hem Türkiye hem güney komşularımız, Suriye ve Irak’ta yaşayan toplam 60 milyondan fazla insanın kıtlık ve susuzlukla karşı karşıya kalması demek. Hep beraber bu sorunu çözeceğiz.”