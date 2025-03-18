Yokluk ile bolluk savaşı

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İmparatorluk Savaş Müzesi (Imperial War Museum) Londra’nın Lambeth bölgesinde. İngiliz parlamentosu ve meşhur Big Ben ile aynı hat üzerinde. 1917’de kurulmuş ve 1. Dünya Savaşı’ndaki sivil ve askeri fedakârlıkları anlatma misyonu yüklenmiş. İngilizlerin savaştığı cephelerden kalan malzemeler sergileniyor. Silah, mühimmat ve diğer teçhizatlar dışında savaş döneminin belge ve fotoğraflarından mürekkep zengin bir arşivi de var. Müzede Çanakkale (Gallipoli) Savaşları için de ayrı bir bölüm ayrılmış. Çanakkale’deki İngiliz askerlerinin kullandığı teçhizat ve mühimmat en hafifinden en ağırına kadar burada. Müzenin önündeki iki devasa topun biri Çanakkale’den geçmeye çalışan “Kraliçe Elizabeth” zırhlısının üzerindeymiş.

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KUZU POSTUNDAN GİYSİLER

Müzede silahlar dışında askerler için özel üretilmiş botlar, yün çoraplar var. Özellikle ağır kış şartlarına karşı kuzu postundan yapılmış giysiler dikkat çekici. Yine konserveler, bisküviler ve ilaç paketleri askerlerin iaşesine ne kadar dikkat edildiğini gösteriyor. Müzedeki İngiliz botlarının yakınında Osmanlı askerlerinin giydiği bir çarık/sandalet de sergileniyor. Bu çarığın altına da “(Türkler) karlı dağlarda ve çöl ateşinde savaştı. İklim şartlarının gerektirdiği ekipmanı ise çoğunlukla kendi imkânlarıyla bulmak zorundaydılar” notu düşülmüş.

KONSERVE DE YOK BOT DA

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ise Eceabat’ta. Harp bölgesinin çok yakınında. Sergi salonlarında savaş döneminden kalan silahlar, üniformalar ve diğer malzemeler var. Malzeme çeşitliği Londra’daki müzeye göre daha mütevazı. Ne tabanı metal destekli botlar ne konserveler ne de bisküviler var. Müzenin girişindeki topun cüssesi, Londra’daki topun neredeyse onda biri kadar. Boğaz sırtlarından kimbilir hangi İngiliz zırhlılarını hedef almış.

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ÇARIKTAN HALLİCE

Tabancalar da tüfekler de standart. Çoğunun dönemine göre eski modeller olduğu kolayca anlaşılıyor. Kamalar, hançerler de orada. Çarıktan biraz hallice pabuçlar, çizmeler... Hepsi Çanakkale’de İngilizlerin üstün teçhizatla mücehhez askerlerine karşı azim, kararlılık ve inançla kullanılmış. İmkânların ne kadar kıt, şartların ne kadar ağır olduğunun oradaki sessiz şahitleri...