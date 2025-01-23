‘Yoklar oteli’nde kahreden ihmaller... Can kaybı 79’a yükseldi

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Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili çok yönlü soruşturma yürütülüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet savcıları, bilirkişiler, kriminal uzmanlar ve mülkiye başmüfettişleri otelde incelemelerde bulunarak, delil topluyor. Dışı ahşap kaplama, 12 katlı otelin 4’üncü katındaki restoran bölümünde çıktığı belirlenen yangında ihmaller zinciri ortaya çıktı. İşte o ihmaller:

- Otelde yağmurlama sistemi yok. Eğer olsaydı yangınla birlikte sistem anında devreye girecek ve yangın daha başladığı yerde sönecekti.

- Yangına dayanıklı olması gereken iç koridor kapıları da standartlara uygun değildi. Olsaydı yangın sadece bir katta yayılmış olacak, kalanların tahliyesi kolaylaşacaktı.

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YANGIN ALARMI ÇALIŞMADI

- Isıya duyarlı yangın alarmı çalışmadı, otomatik devreye girmedi. Duman sensörlerinin de çalışmadığı, bazı katlarda ise devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmadığı için çoğu kişi yangına uykularında yakalandı. Yangın alarmı ve duman sensörleri çalışmış olsaydı insanlar yangına uyurken yakalanmayacaktı. Alarm ile birlikte kendilerini dışarıya atma şansları olacaktı. Çalışmadığı için çoğu kişi odalarında uyurken yangına yakalanıp can verdi.

YANGIN MERDİVENLERİ ALEVLERE TESLİM

- Otelde 2 yangın merdiveni vardı. Ancak ikisi de otelin iç kısmında bulunuyordu. Çıkan yangında alevler, standartlara uygun olmayan yangın merdivenlerinin bulunduğu bölümleri de kapladı. Yangına dayanıklı ve özel yangın kapıları yoktu. Bu nedenle kimse yangın merdivenlerine ulaşamadı. Yangın merdivenlerine ulaşamayınca ya bulundukları noktalarda mahsur kaldılar ya da kendilerini pencerelerden aşağıya attılar. Ayrıca yangının ardından otomatik olan kapılar çalışmadı. Otelde acil durum, tahliye ve yangına müdahale planı, her katta olması gereken en az 2 acil çıkış alanı da yoktu. Ayrıca çok sayıda otelin bulunduğu bölgede itfaiye birimi yoktu. 36 saat sonra soğutma ve arama - kurtarma işlemleri de tamamlandı.

YETKİMİZ YOK

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Otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alınırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan” dedi. Dün akşam televizyon programlarına katılan Özcan, özetle şunları söyledi: “Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Yangın da dahil bütün yetkiler Turizm Bakanlığı’na ait. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok. (Otel yönetiminin yangın yeterlilik belgesi talebini geri çekmeleri) Bu durumu şikâyet etme yetkimiz yok çünkü talep üzerine hazırlanan bir belge ve bu talebi geri çektiler. Biz küçük bir bölmeye kayakçıların kullandıkları bir kafeye yeterlilik veriyoruz. Burada çıkmıyor yangın... Başkan olarak liyakat sahibi olduğunu düşündüğüm için atadım (Sedat Gülener) burada asıl hedef benim.”

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DENETİMDEN NASIL GEÇTİ

- Otelle ilgili yapılan incelemelerde ihmaller zinciri ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre otelde yangın algılama ve yangına müdahale sistemi yok. Yağmurlama sistemi bulunmuyor. Yangın alarmı çalışmadı, duman sensörleri ise devre dışı bırakılmış. İhmaller çoğu çocuk 79 kişinin yanarak, dumanda boğularak veya can havliyle kendisini kurtarmak için camdan atlayarak ölümlerine neden oldu. İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen 2 mülkiye başmüfettişi, kış sezonu başlamadan önce denetim yapılan otelin birçok eksikliğe rağmen nasıl geçtiği sorusunun cevabını arıyor. Mülkiye başmüfettişleri, hazırlayacağı rapor doğrultusunda denetim yapan veya denetimi eksik yapan, olumlu rapor veren, ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açacak.

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KARTALKAYA’DAKİ DİĞER OTELLERİN YANGIN MERDİVENİ DIŞARIDA

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 5 otelden 4’ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 79 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel’ininkinin binanın içinde olduğu görüldü. Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de önceki gün çıkan yangında 79 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu görüldü.

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Grand Kartal Otel’deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

TESİS BURADA, İTFAİYE NEREDE

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 79 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından en çok itfaiye ekiplerinin geç müdahalesi tartışıldı. Peki, yerli yabacı binlerce turisti ağırlayan kayak merkezlerindeki itfaiye durumu nasıl?

- Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde Uludağ İtfaiye İstasyonu bulunuyor. İstasyonda 1 arazöz, bir tanker, 1 merdivenli araç, 6 personel görev yapıyor.

- Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde itfaiye birimi yok. Yerleşim alanına uzaklığı 4 kilometre.

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- Kars Sarıkamış’a 2 kilometre mesafedeki Sarıkamış Kayak Merkezi’nde itfaiye birimi bulunmuyor.

- Erzincan Ergan Kayak Merkezi kent merkezine 12 kilometre, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi de kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta. Bu merkezlerde jandarma ve UMKE ekipleri görev yapıyor.

- Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi’nde itfaiye birimi yok. En yakın itfaiye müdürlüğü 30 kilometre uzaklıktaki Ilgaz ilçesinde.

SAKLIKENT’E 50 KM UZAKTA

- Antalya Beydağları’ndaki Saklıkent Kayak Merkezi, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta. En yakın itfaiye kent merkezinde yer alıyor.

- Isparta Davraz Kayak Merkezi’ne en yakın itfaiye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sav beldesi ile 35 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde konuşlu.

Kayak merkezinde 7/24 jandarma ve sağlık ekibinin konuşlandırıldığı 112’ye ait bir istasyon yer alıyor.