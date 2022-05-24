Yoklama kaçağı bakayalara bedelli askerlik

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Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Bugün, sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı/bakaya gençlerimize bir müjdemizi vermek istiyorum. Yoklama kaçağı/bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Kabine toplantımızda, açık cezaevlerindeki hükümlüler için 31 Mayıs’ta süresi sona eren CovId-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin CovId-19 izinlerini 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin, gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyoruz.

100. YILA KAPSAMLI KUTLAMA

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Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kazanımlarımızın ve hedeflerimizin muhasebe vesilesi, vizyonlarımızın nirengi noktası görüyoruz. Başkomutanlığını Gazi Mustafa Kemal’in yaptığı milli mücadeleyi, şanlı tarihimizin bu topraklardaki son devleti Cumhuriyet’le taçlandırmamız, milletimiz için yeni bir başlangıç anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz 20 yıl, eser ve hizmet siyasetinde ülkemizin altın çağı olarak tarihteki yerini almıştır. Kapsamlı bir 100’üncü yıl kutlama programı oluşturduk. Bu programı yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık şiarıyla hayata geçireceğiz.

ÖNCELİĞİMİZ REFAH

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara maruz kaldığımız bir gerçektir. Ülkemizin bugüne kadarki her meselesini nasıl biz çözdüysek, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, mevcut sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Muhalefeti de kendi kısır dünyasıyla, kendi iç çekişmeleri ve ayak oyunlarıyla, kendi kifayetsiz gündemleriyle baş başa bırakıyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz.

EVET DEMEMİZİ BEKLİYORLARSA

NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan ülkeler, tarihlerine bakarlarsa, bizim doğudan gelen tehditlere karşı kendilerine de çok büyük katkılar sağladığımızı göreceklerdir. Bizim NATO’nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumuzdan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günleri, bu çerçevede oldukça yoğun telefon diplomasisi yürüttüm. Özellikle İsveç’in bu konudaki kötü sicili ile her iki ülkede de halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez bulduğumuzu ifade ettik. Bu ülkelerin, terör örgütlerine fiili ve siyasi destek vermekle, Türkiye’den NATO üyeliğine evet demesini beklemek arasında bir tercih yapmaları, bunun da somut emarelerini ortaya koymaları gerektiğini söyledik.”

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BUNDAN SONRASINI MİÇOTAKİS DÜŞÜNSÜN

Yunanistan ve Fransa’nın NATO’dan çıkışı döneminde, Türkiye onlara desteği vermişti. Ve ne oldu? Şu anda bu Yunanistan, bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ’nün Avrupa’ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? 10’a yakın üs var Yunanistan’da. Bu üsler niye kuruluyor? Kendisiyle görüşmede, ‘aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım’ diye mutabık kaldık. Buna rağmen, ‘F-16’ları sakın Türkiye’ye vermeyin’ demek suretiyle Amerika’ya adeta telkinlerde bulundu. Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz, kendimize yeteriz. F-16’lar konusunda da Amerika herhalde Miçotakis’in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.”

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SURİYE’DE OPERASYON SİNYALİ

CUMHURBAŞKANI, Suriye’de yeni bir operasyon sinyali verdi: “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların, eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin merkezi konumundaki alanlar, harekât önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda, bu hususları enine boyuna değerlendirip kararlarımızı alacağız.”

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uzaya.gov.tr

UZAYA GİTMEK İSTEYEN BAŞVURSUN



ERDOĞAN Türkiye’nin bir yıl önce açıkladığı ‘Milli Uzay Programı’ kapsamında çarpıcı bir açıklama yaptı: “Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. ‘uzaya.gov.tr’ adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir. Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.”