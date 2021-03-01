YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? 2020 YÖKDİL/2 soruları için heyecanlı bekleyiş

YÖKDİL soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ertelenen 2020 YÖKDİL/2 oturumu 28 Şubat tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçlarını ve soruların cevaplarının açıklanmasını beklemeye başladılar. 01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının soruları 2 Mart’ta erişime açılmıştı.

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YÖKDİL soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yapılmadı. 01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2020-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları 2 Mart’ta erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Mart 2020 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.