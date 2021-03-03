YÖKDİL sonucu ne zaman açıklanır? Ertelenen 2020 YÖKDİL tamamlandı

Yabancı dil puanını belgelemek isteyen binlerce kişinin katılım sağladığı YÖKDİL sınavı, hafta sonu belirlenen sınav merkezlerinde tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından bu kez de sonuç tarihi gündeme geldi. İşte, ertelenen 2020 YÖKDİL sınavının sonuçlarına dair bilgi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alınarak yapıldı. Sınavda adayların tercihine göre, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltildi.

Ertelenen YÖKDİL sınavının sonuç tarihi henüz belli olmadı. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında, sonuçların ortalama 15 gün içinde adayların erişimine açılabileceği tahmin ediliyor.