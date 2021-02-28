YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih detayı

YÖKDİL sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Girmiş oldukları sınavın neticesini merak eden pek çok kişi, YÖKDİL sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı.YÖKDİL'in önceki sınav sonuç açıklama dönemleri göz önüne alındığında 15 Mart tarihine kadar erişime açılması öngörülebilir.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacak.