YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Net tarih belli oldu

YÖKDİL sonuçları için beklenti devam ediyor. YÖKDİL sınav sonuçları ile birlikte aldıkları puanın akademik kariyerlerine herhangi bir katkı sağlayıp sağlamayacağını öğrenmek isteyen pek çok kişi, ÖSYM'nin yapacağı sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, ÖSYM'nin resmi takvimine göre YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından hazırlanan YÖKDİL sınavı, 28 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar merakla beklenirken bir yandan da sonuçlara odaklanıldı. YÖKDİL sonuçları resmi takvime göre 20 Nisan tarihinde erişime açılacak

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