YÖKDİL sınavı yarın saat kaçta?

Sınav, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek. Adaylar, sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek. Söz konusu sınavın sonuçları 26 Mart tarihinde açıklanacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

DİKKAT: Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.