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Haber Giriş: 24.12.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

YÖKDİL sınavı ne zaman? Yabancı dil puanı almak isteyen adaylar katılım sağlayacak!

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YÖKDİL sınavı ne zaman? Yabancı dil puanı almak isteyen adaylar katılım sağlayacak!
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Ertelenen YÖKDİL sınavı, yabancı dil puanını belgelemek isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. YÖKDİL'in bu yılki son sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Söz konusu sınav için günlerdir hazırlık yapan binlerce aday, yeni sınav tarihini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÖSYM'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13,

DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve  kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok.

Yüz yüze eğitimin yeni yılda başlamasının ardından, ertelenen sınavların yapılması gündeme gelebilir.

Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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