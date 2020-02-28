YÖKDİL sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2020 YÖKDİL sınav giriş yeri sorgulama

8-16 Ocak tarihlerinde başvuruları alınan yılın ilk YÖKDİl sınavı fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize edilecek. Binlerce adayın merakla beklediği 2020 YÖKDİL 1 sınavında, adaylar kimlik ve sınav giriş belgeleri olmadan sınav binasına alınmayacak. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, YÖKDİL sınavıyla ilgili ayrıntılar.

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek. Söz konusu sınavın sonuçları 26 Mart tarihinde açıklanacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

DİKKAT: Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

01 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL SINAV YERİ SORGULAMA

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.