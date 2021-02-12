YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte 2021 sınav ve başvuru takvimi

2021 YÖKDİL sınavı, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adaylar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılım planlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri için araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021 sınav ve başvuru takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınav için belirlenen geç başvuru günü ise 24 Şubat 2021

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