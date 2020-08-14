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Haber Giriş: 14.08.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte 2020 YÖKDİL takvimi!

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YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte 2020 YÖKDİL takvimi!
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2020 etabı için geri sayım sürüyor. YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmak için plan yapan ve beklemede olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylarların katılım sağladığı YÖKDİL için nefesler tutuldu. Adaylar, YÖKDİL için ÖSYM takviminde yer alan bilgileri sorguluyor. İşte, 2020 YÖKDİL takvimi...

YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.

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