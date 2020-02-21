YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayınlandı! YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonların belirlenme işlemi tamamlandı. Peki, 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?
Yabancı dil puanı almak için YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak vatandaşların beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, 2020 YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenler...
Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek. Söz konusu sınavın sonuçları 26 Mart tarihinde açıklanacak.
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