YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2021/2 sınav tarihi

YÖKDİL sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/2) yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar katılım gösterecek. 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan söz konusu sınav ağustos ayında gerçekleşecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Gözler şimdi YÖKDİL sınav tarihinde. İşte, 2021 YÖKDİL sınav tarihi...

YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, bu yıl ikincisi yapılacak olan YÖKDİL sınavı 29 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir.

Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

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