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Haber Giriş: 16.02.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? YÖK DİL sınav tarihi ve detaylar

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YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? YÖK DİL sınav tarihi ve detaylar
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YÖKDİL sınavının hangi tarihte yapılacağı ÖSYM tarafından açıklandı. Akademik anlamda kariyer hedefi olan vatandaşların yabancı dil seviyelerini kanıtlamak için girişimde bulacağı YÖKDİL, ÖSYM üzerinden başvuru kabul edecek. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, YÖKDİL sınav başvuru tarihi bilgileri

YÖKDİL sınavı için başvurular 5 Şubat Cuma günü resmen başlıyor. HES Kodu ile yapılacak olan başvurular, 15 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. YÖKDİL sınavı ise 28 Mart tarihinde gerçekleşecek. İşte, YÖKDİL başvuruları hakkında detaylı bilgiler

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL başvuruları 05.02.2021 tarihinde başlayacak ve 15.02.2021 tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.

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