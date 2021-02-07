YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu ve sınav tarihini açıkladı

YÖKDİL başvuru kılavuzu ile beraber başvuru işlemleri başladı. Dil sınavı kapsamında yapılacak olan 2021 YÖKDİL sınavı 28 Mart tarihinde tamamlanacak. Adaylar 15 Şubat’a kadar sınava başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. YÖKDİL başvurularında HES kodu bilgisi alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. Sınav ücreti ile ilgili bilgiler ise kılavuzda yer alıyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 05 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

2021-YÖKDİL KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

ERTELENEN YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılının Aralık ayında yapılması planlanan ancak yapılamayan YÖKDİL sınavı, belirlenen yeni tarihinde organize edilecek.

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.