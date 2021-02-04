YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı mı? YÖKDİL 2021 başvuruları başlıyor

YÖKDİL başvuruları 5 Şubat tarihinde başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adayların 15 Şubat’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Son yapılan sınavda başvuru ücreti 130 TL olmuştu.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL başvuru kılavuzu henüz yayımlandı. Başvurular 05.02.2021 tarihinde başlayacak ve 15.02.2021 tarihine kadar devam edecek. Yayımlanacak olan kılavuz içerisinde başvuru ücreti de belli olacak.

Sınav 28.03.2021’de gerçekleştirilecek. YÖKDİL sonuçları ise 20 Nisan’da açıklanacak.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Son yapılan sınavda adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabildiler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyordu. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabildiler.