YÖKDİL 2 ne zaman yapılacak?

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Bu yıl ilk etabı yapılan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler 2022'de yapılacak ikinci YÖKDİL sınavına çevrildi. Öte yandan e-YÖKDİL oturumu da merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvurusu ne zaman?

YÖKDİL NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 oturumu, 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. YÖKDİL/2 başvurusu ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında alınacak.

E-YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yılda iki kez yazılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bu yıl ilk kez elektronik ortamda da yapılacak.

2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

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Sınava başvuru süreci 5 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.