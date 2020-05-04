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AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 22:24,Son Güncelleme:

YÖK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır

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YÖK: Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır
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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran tarihinde yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Kovid-19 küresel salgınına karşı göstermiş olduğu başarılı süreç ile ilgili olarak geçilmesi planlanan normalleşme sürecinin değerlendirildiği ve belirlendiği Kabinenin kararı doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ÖSYM tarafından gerekli koruyucu önlemler alınarak 27- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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