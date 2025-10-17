YÖK yönetimi açıkladı... Şiddet mağduru öğrenciye nakil hakkı

Haberin Devamı

“Fırsat eşitliği konusunda toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde YKS’de belli kontenjanlar üzerine çalışmalar yaptık. Şiddet mağduru ve tanık koruma programındaki öğrencilerimize üniversite değişikliği gibi haklar tanıyoruz. Mahkeme kararıyla bize yapılan başvurularda özel öğrencilik hakkı tanıyoruz. Özel öğrencilik kişinin eğitim hayatı boyunca yaşadığı sağlık sorunlarıyla alâkalı verdiğimiz bir hak oluyor ama aynı zamanda mahkeme kararıyla taciz, darp, saldırı gibi durumlarda da bu hakkı tanıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarına verdiğimiz ayrı kontenjanlar var. Lisansüstü programlarımızda da şehit, gazi kontenjanının ayrıca belirtilmesi için bir karar aldık. 6 Şubat depreminden etkilenen adaylarımız için hem devlet hem vakıf üniversitelerinde ek kontenjanlar oluşturduk. Şu an 6 üniversitede özel öğrencilik hakları devam ediyor.”