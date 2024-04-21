YÖK yapay zekâ’nın etik sınırlarını çiziyor

Haberin Devamı

Yapay zekâ konusundaki çalışmaların sonucunda, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekânın Kullanımına Dair Etik Rehber’ hazırladıklarını belirten Özvar, Yükseköğretim Genel Kurulu’nda onaylanan rehberin önümüzdeki hafta üniversitelere gönderileceğini de duyurdu. Özvar, rehberin ‘Üretken Yapay Zekâ’ kullanımına dair riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı amacıyla hazırlandığını ifade etti.