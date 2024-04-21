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YÖK yapay zekâ’nın etik sınırlarını çiziyor

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#YÖK#Yapay Zekâ#Erol Özvar
YÖK yapay zekâ’nın etik sınırlarını çiziyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ‘Arama Konferansı’na katılmak üzere geldiği Bursa’da yapay zekâ ve dijitalleşmeyi Türkiye açısından son derece stratejik bir mesele olarak gördüklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

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Yapay zekâ konusundaki çalışmaların sonucunda, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekânın Kullanımına Dair Etik Rehber’ hazırladıklarını belirten Özvar, Yükseköğretim Genel Kurulu’nda onaylanan rehberin önümüzdeki hafta üniversitelere gönderileceğini de duyurdu. Özvar, rehberin ‘Üretken Yapay Zekâ’ kullanımına dair riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı amacıyla hazırlandığını ifade etti.                              

 

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#YÖK#Yapay Zekâ#Erol Özvar

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