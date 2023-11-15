YÖK ve İçişleri Bakanlığı arasında uluslararası öğrenciler için iş birliği protokolü

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İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen törene; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros ve iki kurumun temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, hedeflerinin ve çalışmalarının ortak gayesinin uluslararası anlamda başarılı öğrenciler kazanmak ve onlara Türkiye’de yükseköğretim imkanı sağlamak olduğunu belirterek, “Ülkemizde eğitim gören her bir yabancı öğrenci, birer Türkiye elçisi olacak; kültürümüzün, medeniyet değerlerimizin tanıtımına ve bilim diplomasimize büyük katkı sağlayacaktır. Uluslararası öğrencilik konusunun planlı ve programlı yürümesi için göç yönetimi büyük önem arz ediyor. Çünkü uluslararası öğrencilik bir nevi eğitim amaçlı göçmenliktir ve düzenli göçmenliğin en tipik örneklerindendir. Uluslararası öğrencilerin eğitim hakları kanunlarla belirlenmiştir. Bu öğrenciler, farklı devletlerin vatandaşları olmaları nedeniyle Türkiye’ye gelme planı yapmalarından itibaren, Yabancılar Hukuku Kurallarına tabi olmaktadırlar. Bu çerçevede vize işlemleri, sınır geçiş prosedürleri ve öğrenimleri süresince almaları gereken ikamet izinleri bu işlemlerin başlıcalarıdır. İşte bugün imzalayacağımız bu protokol, bu süreçleri kolaylaştıracak, İş akışındaki bürokratik işlemleri en aza indirecektir” diye konuştu.



İZİNLERİN AMACI DIŞINDA KULLANILMASI ENGELLENECEK



Protokol çerçevesinde; uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvuru süreçlerinde İçişleri Bakanlığı ve YÖK arasındaki iş birliğinin artacağını, üniversiteler ile il göç idaresi müdürlükleri arasında temsilciler belirleneceğini kaydeden Yerlikaya, “Öğrenci ikamet izni dosyaları, üniversiteler, yani Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları tarafından hazırlanacak ve il göç idaresi müdürlüklerine teslim edilecek. Parmak izi alınma süreci, mobil araçlarla ve üniversitelerle koordineli olarak planlanacak. Protokol ekinde, uluslararası öğrencilerin ülkemizde kaldıkları süre boyunca uymaları gereken kuralları belirleyen bir de rehber bulunuyor. Böylece öğrencilerin; ikamet izni süreçlerinin daha sağlıklı değerlendirilmesi, hızlı ve etkili hizmet sunulması, belirtilen izinlerin amacı dışında kullanılmasının engellenmesi, yasal kalmalarını sağlayan izin süreçlerinin sekteye uğramaması ve uluslararası öğrenciler nezdinde ülkemiz hakkında farkındalık oluşturulması mümkün hale gelecek" dedi.



ÖZVAR: TÜRKİYE’DE 198 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR



YÖK Başkanı Özvar ise Türkiye’nin öğrenci sayısı bakımından Avrupa Yükseköğretim Alanının en önde gelen ülkesi durumunda olduğunu vurgulayarak, bu yoldaki en önemli araçların ise bilim diplomasisi ve uluslararasılaştırma olduğunu söyledi. Özvar, “Yükseköğrenim için ülkemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin sayısı son 20 yılda büyük bir ivme kazanarak artış kaydetmiştir. 2023-2024 akademik yılında ülkemizde 198 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Türkiye, dünyada en çok uluslararası öğrenci kabul eden ve eğiten ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Üniversite öğrenimlerini Türkiye’de yapmak üzere ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni süreçleriyle ilgili önemli düzenlemeler protokolümüzün ana maddelerini meydana getirmektedir. Paydaşlar olarak asıl amacımız, ülkemizi yükseköğrenim için tercih ederek, dünyanın birçok farklı yerinden gelen uluslararası öğrencilerimizin, ülkemizin misafirperverlik anlayışına uygun olarak, güvenli ve usulüne uygun seri yöntemlerle hukuki durumlarına ilişkin belgeleri almalarıdır” ifadelerini kullandı.