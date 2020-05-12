YÖK: Sınavlar dijital ortamda

YÖK’ten yapılan açıklamada “YÖK’ün daha önce örgün eğitim yapılan programlarda uzaktan eğitim yapılması ve ara sınavlara ilişkin almış olduğu kararlara paralel olarak, dönem sonu sınavları ile bu eğitim yılına ait diğer sınavların da çevirim içi veya alternatif ölçme- değerlendirme yöntemleri uygulanarak yapılması önem arz ediyor. Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir. Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir” denildi.