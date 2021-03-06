Yok mu arttıran

Tokat Artova’ya bağlı Kayaönü köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Nurullah Afacan (41) 3 ay önce arazide hayvanlarını otlatırken, koyunlardan birinin ayağının yosun kaplamış taşa takıldığını gördü. Taşın diğerlerinden farklı olduğunu anlayan Afacan, eline alarak incelemeye başladı.

Göktaşı olabileceğini düşünen Afacan, taştan parça alarak, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gönderdi. Burada yapılan testlerde, taşta 17 farklı element tespit edilirken, göktaşı olduğu tescillendi.

Afacan, taşı bulduğu yere giderek yan bölgede benzer taşlar buldu. Toplam ağırlığı 70 kiloyu bulan taşları 200 bin dolara satılığa çıkaran Nurullah Afacan, “Şu an müşteri var. Biz 200 bin dolar fiyat verdik. Bize 180 bin dolar teklif ettiler. Henüz kimseye vermedik” dedi.