YÖK: KPSS’de kopya yok

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2022 KPSS kopya iddiaları üzerine iptal edilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturmasının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da kendi içinde idari soruşturma başlatmıştı. YÖK, bağımsız bilirkişilerce hazırladığı raporunu tamamlayarak, geçen hafta savcılığa iletti.

BENZER DÖRT SORU TESPİTİ

YÖK’ün raporunda sınav sorularının çalındığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı belirtildi. YÖK’ün raporunda, bir yayınevinin testiyle aynı olan 4 soruyla ilişkin “Söz konusu sorular ÖSYM soru havuzuna verildikten sonra, başka tarihlerde dışarıya da verilmiş olabilir” tespiti yapıldı. YÖK, bu tespitine rağmen, “görevi ihmal” suçu yönünde eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün ve 3 uzman hakkında soruşturma izni verdi. Ancak Ankara Başsavcılığı toplam 4 şüpheli yönünden soruşturma izni verilmesini yeterli bulmadı.

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DOSYADAKİ ŞÜPHELİLER

Başsavcılık, YÖK’ün inceleme, denetim ve soru hazırlama birimlerinden görev ve sorumlulukları bulunan 30 kamu görevlisine ilişkin de soruşturma izni verilmemesi kararını Danıştay’a taşıdı. Savcılık, itirazında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için bu görevliler için de soruşturma izni verilmesi gerektiğini belirtti.

Alınan bilgilere göre, yayınevi sahibinin yanı sıra, söz konusu dershanede soru hazırlayan bazı görevlilerin de dosyada şüpheli olduğu belirtildi. Danıştay’ın kararının ardından, hem yayınevi dosyası hem de bürokratlar yönünden sürdürülen soruşturmanın tek dosyada birleştirilerek soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.

KİMLER VAR

SAVCILIK soruşturmasında şu aşamada YÖK’ün soruşturma izni verdiği eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, SORU hazırlama sürecinde yer alan 3 uzman ve yayınevi sahibi Münir Çelik’in şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.