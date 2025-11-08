YÖK istatistikleri açıklandı… Üniversiteli sayımız 6.7 milyon

Haberin Devamı

Buna göre Türkiye’de örgün, açık ve uzaktan öğretim dahil olmak üzere toplam 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor. Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297’si lisans, 1 milyon 143 bin 152’si önlisans programlarında öğrenim görürken, açık ve uzaktan öğretime 3 milyon bin 312 öğrenci devam ediyor.

KADINLARIN TERCİHİ TELE-SAĞLIK: Verilere göre, kadınlar özellikle sağlık alanındaki uygulamalı programlara yoğun ilgi gösteriyor. 2025 YKS’de kadın adayların en çok tercih ettiği lisans programı ebelik, önlisans programı ise tıbbi sekreterlik oldu. Bu yıl ilk kez açılan “Tele-Sağlık Teknikerliği” ve “Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği” ön lisans programları da en çok kadın öğrenciye sahip bölümler arasında yer aldı. Öte yandan Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında toplam 186 bin 942 akademik personel görev yapıyor. Bunların 99 bin 172’si erkek, 87 bin 770’i kadınlardan oluşuyor. Böylece kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47’e ulaşmış durumda. Bu oran 2018 yılında yüzde 43.6 idi.