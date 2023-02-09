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YÖK: Bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ertelendi

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#Üniversiteler Tatil Mi#YÖK Son Dakika#Yök Açıklama
YÖK: Bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 17:58

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

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#Üniversiteler Tatil Mi#YÖK Son Dakika#Yök Açıklama

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