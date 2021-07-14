Yok böyle zulüm

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan, yapımına Artuklu Dönemi’nde başlanan ve Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Kasımiye Medresesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yapımından bu yana yüzyıllardır mükemmel yapısıyla ayakta kalan tarihi medresedeki taş işçiliği, süsleme motifleri, görenleri hayran bırakıyor. Kentin simgeleri arasında yer alan ve Mardin’in en büyük yapılarından olan medresenin avlusunda ise bir çeşme ve havuz bulunuyor. Ziyarete açık olan havuzun etrafındaki tarihi duvarlar ise kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tarihi yapıyı ziyarete gelen bazı kişilerin, yapıyı ayakta tutan duvarları sert cisimlerle kazıyarak, isimlerini ve geldikleri şehirlerin adını yazdığı görüldü.



DÖNEMİN EĞİTİM MERKEZİYDİ

1102-1409 yılları arasında hüküm süren Oğuz Türkmen Beyliği Artuklular döneminde yapımına başlanan, Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalan medresenin inşası, 15’inci yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde tamamlandı. Medrese, eğitim verdiği dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerindendi. 16’ncı yüzyılda Mardin’de en fazla maddi kaynağa sahip medrese olduğu bilinmektedir. 1’inci Dünya Savaşı sırasında kapandı. Medresede iki mescit, bir türbe ve bir çeşme yer alıyor.







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