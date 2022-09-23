Yok böyle vicdansızlık

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Ardından bu flamingoları satmak için 28 Ağustos günü saat 03.00’te ayaklarını ve gagalarını bağlayıp koli içinde yolcu otobüsünün bagajında Mersin’in Erdemli ilçesine gönderdi. Koliler, saat 07.30 sıralarında Erdemli ilçesinde belirtilen adreste bir alışveriş merkezinin önünde otobüsten yol kenarına indirildi. Kolilerden gelen sesleri duyan çevredekiler şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, kolileri açtığında içinde flamingo olduğunu gördü.

26 FLAMİNGO ÖLDÜ

Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptıkları incelemede 4’ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü saptadı. Diğer flamingolar ise doğaya bırakıldı.

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Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, flamingoları koli içinde otobüse teslim eden Naim Dağlı ile otobüs şoförü hakkında toplam 300 bin lira idari para cezası uygulayıp adli işlem başlattı. Naim Dağlı ve 2 arkadaşının evine düzenlenen operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde beslemesi yasak olan kuş türleri ele geçirildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli soruşturma devam ederken, evde bulunan yasak kuşlarla ilgili de toplam 125 bin lira idari para cezası uygulandı.