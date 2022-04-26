Yok böyle savunma

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Hakan Coşkun, 11 Şubat 2022 günü gittiği Ümraniye Devlet Hastanesi’nde tedavisine yardımcı olmaya çalışan hemşire Mustafa Yaşar’a kafa atarak burnunu kırdı. Aynı gün gözaltına alınan Hakan Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında ‘sağlık çalışanına yönelik tehdit ile kasten yaralama’ suçlarından 11 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün davanın ilk duruşması görüldü. Hakan Coşkun duruşmada kendisini şöyle savundu: “Kalçadan bana iğne yaptı ancak iğneyi çok şiddetli bir şekilde batırdı. İğnenin girişini ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım. ‘Sizin eliniz çok ağır. Size kan aldırmak istemiyorum’ dedim. Kendisini şikâyet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliye, hemşirenin adını sordum. Arkamdan gelen hemşire, ‘Sana ne lan’ diyerek küfür etti. Üzerime yürümeye başlayınca ben de panikleyerek kafa attım.”

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'SENİ BULURUM'

Hemşire Mustafa Yaşar işe yaşananları, “Bana kan aldırmak istemediğini söyledi. Ben de şikâyet edebileceğini söyledim. Bana, ‘Sen artistsin, ben seni bulurum’ demesinin ardından yüzüme kafayla vurdu ve tazı gibi kaçtı. Benim burnum kırılmıştı. Peşinden koştum ve bu sırada yere düştü. O an kendisine vurmak için elimi salladım ancak kendisine değdi mi bilmiyorum” diye anlattı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Hakan Coşkun’un tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



